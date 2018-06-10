​Болельщик Саудовской Аравии ехал в Россию на велосипеде 75 дней

Болельщик Саудовской Аравии Фахад Аль-Яхья решил преодолеть путь до России на велосипеде. Являясь профессиональным велогонщиком, он проехал 5145 километров за 75 дней.

— Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?

— Это была моя давняя мечта — поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал — почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны — и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!

— Сколько времени потратили на дорогу?

— Я проехал 5145 км за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции Грузии и России — и добрался до Москвы

— Насколько сложным это оказалось?

— Проблем почти не было — только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы — если говорят «нет», значит «нет». А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию — сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего — купил новый и поехал дальше.

— Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде . Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?

— Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!

— Как думаете, сколько времени займет обратный путь?

— А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.