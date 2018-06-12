В Ереване акция протеста против Католикоса обернулась потасовкой

В столице Армении уже несколько дней продолжаются акции с требованием отставки Католикоса всех армян Гарегина II.

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News.am, 11 июня участники очередной акции собрались около церкви Святой Анны и провели митинг, который перерос в шествие по улицам Еревана с требованиями «нового католикоса в новой Армении».

Как передает ТАСС, накануне аналогичная акция переросла в драку. Когда Гарегин II после богослужения выходил из церкви, митингующие начали скандировать протестные лозунги, что и послужило поводом для потасовки.

"Вы не имеете права требовать отказа от сана нашего Католикоса. Мы знаем, кто за вами стоит и какую цель вы преследуйте", — заявил один из епископов, отметив, что «митингующие хотят ослабить Армянскую апостольскую церковь».

Сам Католикос удалился с места инцидента. Прибывшим полицейским удалось разнять участников драки. Большинство из них были представителями духовенства.

Отметим, что протесты с требованиями к Гарегину II отказаться от сана Католикоса начались на прошлой неделе. Так, 6 июня около двухсот протестующих, включая представителей духовенства, собрались в центре Еревана, возле церкви Святой Анны. Тогда сообщалось, что Гарегин II выразил готовность встретиться с протестующими.

Согласно законам Армянской апостольской церкви, Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году.