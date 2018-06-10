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У церкви Святой Анны в Ереване подрались сторонники и противники Гарегина II
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У церкви Святой Анны в Ереване подрались сторонники и противники Гарегина II 

Вести.Ru 1 час назад
Воскресная акция с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II переросла в драку, сообщает ТАСС.
Акция проходила в воскресенье возле церкви Святой Анны в центре Еревана. Когда Патриарх-Католикос Гарегин II после воскресного богослужения выходил из церкви, митингующие начали скандировать протестные лозунги. Это стало поводом для потасовки.
Полицейским удалось разнять участников драки. Отмечается, что в основном это были представители духовенства. Гарегин II в инциденте не пострадал и удалился с места событий, не став комментировать случившееся.
Акции с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II проходят в столице Армении с 6 июня. В них участвуют как представители духовенства, так и простые граждане. Митингующие заявляют, что только отречение Католикоса поможет церковным реформам.
Противники отречения Гарегина II отмечают, что главная цель митингующих — ослабление Армянской апостольской церкви. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что государство не вмешивается в церковные дела и отказался комментировать требование протестующих.
По законам Армянской апостольской церкви Патриарх-Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был находится на этом посту с 1999 года.
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