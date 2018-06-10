Революция слез: сможет ли Саакашвили въехать в Грузию на чужом горе?

Митинги стали грузинской реальностью. Тбилиси не утихал несколько дней подряд. И сегодня воздух накален до предела. На улицу людей вывел приговор по делу об убийстве двух школьников. Но митингующие не просто требуют справедливости. Они теперь добиваются смены власти. При этом звучит фамилия опального политика Михаила Саакашвили . Сможет ли бывший президент въехать в Грузию на чужом горе — репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Михаила Робакидзе.

День за днем в центре Тбилиси сотни и тысячи людей поддерживают Зазу Саралидзе — отца Давида, одного из двух убитых школьников. Убитых жестоко ровесниками. На теле подростка нашли около 20 ножевых ранений.

«Я шесть месяцев просил о встрече с премьер-министром, с президентом, с генеральным прокурором. Но меня никто не слышал. Суд вынес приговор, но на самом деле так и не выяснилось, кто убил моего сына. Власти сфабриковали дело и прикрывают реальных убийц», — заявил отец убитого подростка Заза Саралидзе.

Великий и ужасный

Главные выходки Саакашвили

Как следует из показаний свидетелей, в расправе принимали участие десятки молодых людей. Однако на скамье подсудимых оказались лишь двое. Они получили по 9,5 и 10,5 лет лишения свободы.

Школа №51 находится в центре Тбилиси. Рядом — большой концертный зал филармонии, первый корпус университета, до площади Свободы минут 15 пешком. Район престижный и школа тоже. Там в основном учатся дети высокопоставленных чиновников, депутатов, бизнесменов. По утрам школьников привозят черные джипы с охраной. Никаких ЧП за всю многолетнюю историю в этой школе не было. Поэтому трагедия для страны стала шоком. Кровавая драка произошла буквально за углом. В одном из дворов на параллельной улице.

Шок для всей страны. Но на первый план неожиданно выходит политика. Рядом с отцом убитого школьника Звиад Куправа, соратник бывшего президента Михаила Саакашвили. На улице Куправа и заводила, и оратор.

«Эта акция будет продолжаться до тех пор, пока мы не скинем это правительство и не демонтируем систему. Вот наш ответ на ложные обещания властей», — заявил организатор акции Куправа.

После бегства Саакашвили Куправа много лет находился в тени. Зато прошлое богатое. Это ему, Куправе, приписывают безжалостный разгон митингов оппозиции во времена Мишико. В мае 2011-го погибли два человека, десятки были ранены.

«Политиканы — не политики, они как гиены питаются падалью, и, конечно, Саакашвили всегда впереди. Цинизм в том, что митингом управлял «зондер» Саакашвили Звиад Куправа. Он проводил митинг на том самом месте, где сам несколько лет назад разгонял митингующих дубинками, кровь лилась рекой», — говорит политолог, в 1994-2003 гг руководитель аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе

Михаил Саакашвили сейчас в Голландии . В Грузию ему возвращаться нельзя. Тут же арестуют. Суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением. Поэтому бывший президент шлет послания на родину при помощи соцсетей.

«Мы скоро будем все вместе и добьемся того, что Иванишвили и его «Грузинская мечта» сбегут из Грузии. Мы вернем все добро, которое он нажил, простым людям, превратив страну в большой ломбард, мы вернемся к нормальной жизни после этой тьмы», — заявил Саакашвили.

«Сейчас Саакашвили пытается вернуться в Грузию. Он очень сладко помнит те 10 лет, когда он был у власти. Он грабил, убивал, уничтожил до 300 молодых людей руками спецназа и полиции. Теперь он жаждет реванша после изгнания и хочет устроить беспорядки», — считает лидер движения «Левый альянс» Иосиф Шатберашвили.

На второй день протестов премьер Грузии Квирикашвили появился на проспекте Руставели перед митингующими. Но разговора не получилось. Заявление главе правительства пришлось делать из своего кабинета. «Я вышел к митингующим, хотя знал, что возможны провокации. Я не держусь за свое кресло, однако в данной ситуации я не вижу причин для отставки, в данной ситуации необходимо подключение правоохранительных органов для повторного расследования. В отставку подал генеральный прокурор», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Спустя два дня Квирикашвили пообщался с отцами убитых сыновей. Позже с Зазой Саралидзе встретились и президент Грузии, и патриарх Илия Второй. Но снизить градус напряжения пока не удалось. Активисты уже неделю живут в палатках на площади перед парламентом, дежурят круглосуточно. Люди уходят домой, только чтобы переодеться или поесть. Там же импровизированная сцена. Она готова к акциям. Митингующие будут обращаться к собравшимся. За порядком на главном проспекте страны наблюдают наряды полиции. Силовики пока не вмешиваются. Хотя многие в Грузии уже понимают, что ситуация зашла слишком далеко.

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