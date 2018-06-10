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Сотни цыплят на грузинской свалке
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Сотни цыплят на грузинской свалке 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Настоящее чудо случилось на обычной свалке близ грузинского города Марнеули. Из «испорченных» яиц, выброшенных c птицефабрики на местную свалку вылупились сотни цыплят. Видео с бегающими желторотиками разместили местные жители.
"Яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят", — пояснил изданию «Нетгазети» мэр города Тимур Абазов.
По словам градоначальника, некоторым цыплятам удалось добежать до центра города. В результате многих птенцов приютили у себя марнеульцы
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