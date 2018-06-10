Сотни цыплят на грузинской свалке

Настоящее чудо случилось на обычной свалке близ грузинского города Марнеули . Из «испорченных» яиц, выброшенных c птицефабрики на местную свалку вылупились сотни цыплят. Видео с бегающими желторотиками разместили местные жители.

"Яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят", — пояснил изданию «Нетгазети» мэр города Тимур Абазов.

По словам градоначальника, некоторым цыплятам удалось добежать до центра города. В результате многих птенцов приютили у себя марнеульцы