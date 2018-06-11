На грузинской свалке из просроченных яиц вылупились тысячи цыплят. Видео

Грузинский город Марнеули атаковали едва вылупившиеся цыплята. Птенцы появились на свет на свалке — именно туда сотрудники городской птицефабрики привезли тысячи яиц, посчитав их просроченными. Спустя сутки после выгрузки яиц, рабочие на свалке с удивлением обнаружили, что из яиц вылупляются цыплята. Один из очевидцев — Шахиб Байрамов — снял «нашествие птенцов» на видео.

«Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой», — цитирует «Интерфакс» мэра Марнеули Темура Абазова.

ნაგავსაყრელზე გამოჩეკილი წიწილები მარნეულში

მარნეულში ნაგავსაყრელზე გადაყრილი კვერცხებიდან წიწილები გამოიჩეკა. ვიდეოს facebook-ში საჰიბ ბაირამოვი ავრცელებს და წერს: «მარნეულში, პირუტყვის ბაზართან დიდი რაოდენობით ქათმის კვერცხი გადაყარეს. რამდენიმე დღის შემდეგ დანახულით ადამიანები შოკში ჩავარდნენ. რის გამო იყო გადაყრილი კვერცხები არ იციან.»

Gepostet von ტაბულა • Tabula am Sonntag, 10. Juni 2018

Сообщается также, что количество вылупившихся цыплят стоит измерять в тысячах — практически из всех «просроченных» яиц появились птенцы. На птицефабрике Марнеули инцидент никак не комментируют, вероятно, не желая афишировать сумму ущерба предприятия.