Видео: В Грузии из попавших на свалку яиц вылупились сотни цыплят

В грузинском городе Марнеули из яиц, выброшенных сотрудниками местной птицефабрики на свалку, вылупились сотни цыплят.

Птенцы уже добрались с окраины города, где располагается мусорный полигон, в центр. Многих из них местные жители забрали себе домой.

Видео нашествия птиц появились в социальной сети Facebook.

По словам мэра Марнеули Тимура Абазова, в птицефабрике решили, что яйца испорчены и отвезли их на свалку. А там оказались благоприятные условия для того, чтобы из «брака» вылупилось много цыплят.