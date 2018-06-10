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Видео: В Грузии из попавших на свалку яиц вылупились сотни цыплят
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Видео: В Грузии из попавших на свалку яиц вылупились сотни цыплят 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В грузинском городе Марнеули из яиц, выброшенных сотрудниками местной птицефабрики на свалку, вылупились сотни цыплят.
Птенцы уже добрались с окраины города, где располагается мусорный полигон, в центр. Многих из них местные жители забрали себе домой.
Видео нашествия птиц появились в социальной сети Facebook.
По словам мэра Марнеули Тимура Абазова, в птицефабрике решили, что яйца испорчены и отвезли их на свалку. А там оказались благоприятные условия для того, чтобы из «брака» вылупилось много цыплят.
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