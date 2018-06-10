«Пушистое нашествие»: В Грузии сотни цыплят вылупились прямо на свалке

Жители грузинской провинции накануне столкнулись с необычным явлением. В окрестностях Товарного рынка неизвестно откуда появлялось несколько сотен новорожденных цыплят. Пушистые малыши разбежались по огромной территории в поисках еды и защиты от хищников. Некоторых поймали и забрали себе местные жители, но остальные скорее всего погибнут в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Позже стало известно, что нашествие началось с местной свалки, куда два дня назад привели партию яиц с марнеульской птицефабрики. Нагретые солнцем камни оказались превосходным инкубатором, и вскоре здесь вылупились цыплята. Теперь чиновникам предстоит разобраться в этой непростой ситуации.

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