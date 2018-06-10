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Меладзе и Саакашвили — два таких разных грузина
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Меладзе и Саакашвили — два таких разных грузина 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Телеканал «МИР» предлагает сравнить своим фирменным методом нашего любимого певца Валерия Меладзе с нашим нелюбимым политиком Михаилом Саакашвили. Они похожи примерно так, как могут быть похожи два грузина, ну, может быть, чуть больше.
Чем дальше, тем больше становится понятно, что внешность обманчива, и внешнее сходство далеко не всегда говорит о том, что сходство продолжается и дальше. Хотя в интернете можно найти немало разных роликов, на которых запечатлен Саакашвили поющий. Есть даже соответствующий мультфильм.
Еще — оба родились в Грузии, но в разных городах — Саакашвили в Тбилиси, а Меладзе — в Батуми. И конечно, Валерий Меладе поет так, как Саакашвили и не снилось. Поэтому Валерий — народный артист Чеченской республики, член Общественной палаты города Красногорск, трехкратный обладатель национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырехкратный обладатель премии RU.TV, младший брат Константина Меладзе, который пишет песни для Валерия, для Михаила Саакашвили не написал ни одной.
Сближает их, наверное, еще только то, что оба — любители красивых женщин и хорошего вина. Для этого, конечно, не обязательно быть грузинами. А им — повезло.
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