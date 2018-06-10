Меладзе и Саакашвили — два таких разных грузина

Чем дальше, тем больше становится понятно, что внешность обманчива, и внешнее сходство далеко не всегда говорит о том, что сходство продолжается и дальше. Хотя в интернете можно найти немало разных роликов, на которых запечатлен Саакашвили поющий. Есть даже соответствующий мультфильм.

Сближает их, наверное, еще только то, что оба — любители красивых женщин и хорошего вина. Для этого, конечно, не обязательно быть грузинами. А им — повезло.

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