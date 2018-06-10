Президент Азербайджана уверен в успешном и динамичном развитии отношений с Россией

"Президент Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, энергетической, военно-технической, гуманитарной сферах. Он подчеркнул, что оценивает эти отношения как стратегическое партнерство", — говорится в сообщении. Алиев выразил уверенность в том, что «двусторонние связи будут успешно и динамично развиваться и в будущем».

В свою очередь Бочарников заявил, что ему поручено «в период деятельности в качестве посла прилагать усилия, направленные на еще большее укрепление связей с Азербайджаном». «В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией», — отмечается в сообщении.