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Президент Азербайджана уверен в успешном и динамичном развитии отношений с Россией
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Президент Азербайджана уверен в успешном и динамичном развитии отношений с Россией 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Михаила Бочарникова. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
"Президент Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, энергетической, военно-технической, гуманитарной сферах. Он подчеркнул, что оценивает эти отношения как стратегическое партнерство", — говорится в сообщении. Алиев выразил уверенность в том, что «двусторонние связи будут успешно и динамично развиваться и в будущем».
В свою очередь Бочарников заявил, что ему поручено «в период деятельности в качестве посла прилагать усилия, направленные на еще большее укрепление связей с Азербайджаном». «В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией», — отмечается в сообщении.
Бочарников был назначен главой российского диппредставительства РФ в Баку в конце мая нынешнего года. Он сменил на этом посту Владимира Дорохина, который был послом России в Азербайджане с 2009-го по ноябрь 2017 года. Ранее Бочарников являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Казахстане.
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