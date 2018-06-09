Кавказ на перепутье

Почему я сосредоточился на этом не слишком европейском уголке нашего континента? Почему, вместо того, чтобы с удовлетворением отметить, как упрочился союз Польши со странами Балтии, которые оценили роль Варшавы в реальном укреплении безопасности нашего региона, я занимаюсь какими-то непонятными событиями, разворачивающимися у подножья Кавказа? Дело в том, что с точки зрения концепции Междуморья — это сообщающиеся сосуды, а то, что происходит на Балтике, накладывает отпечаток на ситуацию в кавказских государствах, и наоборот.

Вспомним 2008 год В том году Россия напала на Грузию , а та не получила от Европы никакой поддержки. Российское вторжение остановила лишь безрассудно отважная инициатива президента Леха Качиньского (Lech Kaczyński). Ему удалось убедить присоединиться к тбилисской миссии лидеров четырех государств Восточной Европы, и это свидетельствует о том, что в тот момент они увидели в проявлении российского империализма на далеких рубежах Европы сигнал для самих себя — эстонцев, латышей, литовцев и украинцев. Этот же (к сожалению, пророческий) тезис звучал на митинге в центре Тбилиси из уст самого Качиньского, который говорил, что следующими жертвами Москвы могут стать Украина , страны Балтии, а потом, возможно, и Польша. Очень показателен был тот факт, что мне начали звонить напуганные иностранные приятели — не из борющейся за выживание Грузии, а из Эстонии Латвии : у этих государств не было никаких шансов защититься от возможного нападения России.

Западные лидеры не замечали причинно-следственной связи между потворством политике Москвы (то есть на деле разрешением безнаказанно устраивать «маленькие победоносные войны») и резким ростом угрозы, связанной с российским империализмом. Кассандры никому были не нужны, и, как мы помним, сильные мира сего не приехали на похороны Леха Качиньского, и только президенту Михаилу Саакашвили вулканический пепел не помешал вовремя прибыть даже не из Берлина или Парижа, а с другого континента…

Значительное наращивание потенциала восточного фланга НАТО и активизация сотрудничества стран нашего региона на пространстве от Балтийского до Черного моря наглядно демонстрируют, что в сфере безопасности пропасть между нашими странами и Закавказьем увеличивается, а, значит нам стоит следить за происходящими там событиями. Как и Украина, эти государства не получили гарантий в области обороны, а их путь к интеграции с ЕС и Североатлантическим альянсом заблокировала своими шагами Россия. На Украине такая ситуация привела к свержению проросийского режима Януковича, а в итоге — к вооруженному вторжению Москвы. Россияне не остановили свою операцию до сих пор, но Европа уже ждет не дождется, когда можно будет наконец отменить санкции и снова вести с ней дела через голову «незначительных» народов — поляков, жителей стран Балтии, украинцев или грузин.

Под крыло Кремля

Как в этой ситуации поведут себя обитатели закавказского уголка Европы, которых оставили один на один с грозной Россией? Как я писал в своих предыдущих статьях, Армения вновь сделала ставку на московское покровительство, что при ее негативном или даже враждебном отношении к соседям привело к полной изоляции и экономическому кризису, а также невероятному разгулу коррупции. Это, в свою очередь, спровоцировало недавние народные волнения. Сможет ли пришедший в итоге к власти Никол Пашинян провести радикальные внутриполитические реформы, будет видно, однако, о западном курсе во внешней политике речи не идет: он однозначно заявил о том, что Армения выступает за союз с Москвой, фактически отказывается от европейского пути, а также продолжит оккупировать Карабах и другие территории, которые были военным путем отторгнуты у Азербайджана

Последний ответил вполне ожидаемо: он обратился к жесткой риторике и продолжил вкладывать огромные деньги в модернизацию и увеличение численности своих вооруженных сил, которые в любой момент могут оказаться более веским аргументом, чем бесплодные дипломатические усилия последних двух десятилетий. В Европе никто не обратил особого внимания на прошлогодние столкновения в Нагорном Карабахе, в результате которых Азербайджан отбил пару километров земли у границы оккупированной зоны. Это была лишь скромная прелюдия, но армяне ощутили угрозу. Ситуация усугублялась тем, что Россия заняла неоднозначную позицию и не стала особенно резко осуждать Азербайджан. Впрочем, она регулярно продает ему свое оружие.

Армянское руководство старается сейчас избавиться от транспортной блокады, которая в последние годы нанесла большой урон экономике страны. 26 мая в Тбилиси на торжества по случаю столетия восстановления независимости Грузии прибыли новые армянские лидеры и, как рассказывают эксперты, премьер Пашинян вел переговоры о строительстве железнодорожной ветки, идущей через грузинскую территорию из Еревана к границам Российской Федерации.

Между тем у самой Грузия дела идут все лучше благодаря экономическому сотрудничеству с Азербайджаном. Она присоединилась к двум важным международным проектам азербайджанцев: строительству уже открывшейся железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, а также гигантского газопровода, который идет из Баку через территорию Грузии и Турции , а далее в Грецию Албанию и на Балканы (одна ветка позволит поставлять сырье в Болгарию ). Даже если трубопровод будет запущен не на полную мощность, он сыграет важную роль: Азербайджан укрепит экономические связи с братской Турцией, а газ с его огромных каспийских месторождений сможет попасть на европейский рынок. Газопровод, появившийся ранее, который проходит через грузинскую территорию и заканчивается в порту Поти на Черном море, позволил Тбилиси отвести от себя российское «газовое оружие». Теперь Грузия сможет укрепить свою экономику благодаря доходам от транзита.

Почему все так плохо, раз все так хорошо?

Раз для Грузии все складывается настолько благоприятно, почему в последние пару недель в ее столице не прекращаются массовые беспорядки? Я долго обсуждал эту тему с моими тбилисскими знакомыми, стараясь не делать поспешных выводов и не проводить аналогии с недавними событиями в соседней Армении. Все началось еще полгода назад с массовой драки, в которой от удара ножом погибли двое подростков. Прокуратура не смогла доказать вину подозреваемых, на что резко отреагировал отец одного из убитых школьников — бывший регбист Заза Саралидзе . Нужно отметить, что Грузия занимает высокие места в мировом регбийном рейтинге, а игроки в регби пользуются там большой популярностью, так что, когда к протестующему присоединился отец второй жертвы, их поддержали и другие жители Тбилиси, недовольные состоянием системы правосудия в стране, все больше деградирующей под руководством партии «Грузинская мечта».

Хотя грузины, разочаровавшись после проигранной войны в Саакашвили, второй раз доверили руководство своей страной партии, которая выстроила с Кремлем относительно нормальные отношения, претензий к ней становится все больше: она перечеркнула результаты многих полезных реформ, проведенных предыдущей командой, и, как партия «Гражданская платформа» в Польше, позволила вернуться коррупции (в особенности в судебных органах).