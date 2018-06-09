«Тея, уходи!»: акция протеста с музыкой и смайликами в Тбилиси

«Тея, уходи!» — под таким лозунгом у Дома юстиции в Тбилиси состоялась акция протеста, организованная неправительственными организациями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия , как прошла акция

Протестующие требуют отставки министра юстиции. По их оценке, в течение всего этого времени действия Теи Цулукиани зачастую были незаконными, что наносит вред интересам страны. На акции протеста собрались представители разных общественных групп, играла музыка, а в руках митингующие держали плакаты со смайликами.