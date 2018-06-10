Акция с требованием отставки правительства Грузии возобновилась в Тбилиси

ТБИЛИСИ , 10 июня. / ТАСС /. Акция протеста «Не убивай», инициатором которой является отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе , возобновилась в воскресенье в столице Грузии . Митинг с требованием восстановления справедливости и отставки правительства страны проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент ТАСС с места событий. Автомобильное движение в центре столицы прекращено, поток транспорта перенаправлен на параллельные улицы.

Начало митинга было запланировано на 16:00 по местному времени (15:00 мск), однако начался он почти на час позже. Как заявили его организаторы, причиной задержки послужило то, что направляющиеся из регионов страны граждане не успели приехать в столицу. Несмотря на то, что, по словам организаторов, «колоны с согражданами пока не подъехали», митинг все же начался.

Друг и соратник Зазы Саралидзе Звиад Куправа заявил до начала акции журналистам, что «митинг в центре Тбилиси продолжится до тех пор, пока не понесут наказание все фигуранты дела убийства 1 декабря 2017 года двух подростков, а также те лица, которые сфальсифицировали расследование этого резонансного дела». «Мы будем стоять здесь сегодня, завтра, послезавтра, до тех пор, пока справедливость не восторжествует», — сказал Куправа.

В воскресной акции принимают участие представители ряда оппозиционных партий. Однако, как заявляли ее организаторы, выступление политиков на митинге не запланировано.