Ещё
Акция с требованием отставки правительства Грузии возобновилась в Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция с требованием отставки правительства Грузии возобновилась в Тбилиси 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Акция протеста «Не убивай», инициатором которой является отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе, возобновилась в воскресенье в столице Грузии. Митинг с требованием восстановления справедливости и отставки правительства страны проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент ТАСС с места событий. Автомобильное движение в центре столицы прекращено, поток транспорта перенаправлен на параллельные улицы.
Начало митинга было запланировано на 16:00 по местному времени (15:00 мск), однако начался он почти на час позже. Как заявили его организаторы, причиной задержки послужило то, что направляющиеся из регионов страны граждане не успели приехать в столицу. Несмотря на то, что, по словам организаторов, «колоны с согражданами пока не подъехали», митинг все же начался.
Друг и соратник Зазы Саралидзе Звиад Куправа заявил до начала акции журналистам, что «митинг в центре Тбилиси продолжится до тех пор, пока не понесут наказание все фигуранты дела убийства 1 декабря 2017 года двух подростков, а также те лица, которые сфальсифицировали расследование этого резонансного дела». «Мы будем стоять здесь сегодня, завтра, послезавтра, до тех пор, пока справедливость не восторжествует», — сказал Куправа.
В воскресной акции принимают участие представители ряда оппозиционных партий. Однако, как заявляли ее организаторы, выступление политиков на митинге не запланировано.
В связи с митингом на проспекте Руставели МВД Грузии в воскресенье обнародовало заявление, в котором отмечается, что ведомство «максимально обеспечит соблюдение общественного порядка». «Исходя из принципов обеспечения свободы, сотрудники МВД позаботятся о спокойном течении акции в правовых нормах», — сказано в документе.
ТАСС: последние новости
В Ереване проходит акция с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II Президент Азербайджана уверен в успешном и динамичном развитии отношений с Россией Посол КНР в России: сотрудничество между Китаем и ЕАЭС обладает большим потенциалом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уральского подростка нашли на дне бассейна в Турции70
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину875
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»21
Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G790
Япония и Россия вновь рассорились228
Видео
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
00:54
Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение