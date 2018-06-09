В Сети появилось видео зверского избиения россиянина на курорте в Грузии

С соцсетях появилась информация, что сегодня на грузинском курорте Гудаури, где летают на парапланах, зверски избили русского пилота Федора Челышева.

Пользователь Радик Мамедов поместил на своей странице в Facebook видео, явно снятое на регистратор в машине.

На кадрах видно, как на вышедшего из машины мужчину набрасывается толпа и начинает избивать что есть силы.

«Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора тяжелое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина», — пишет пользователь.

По его словам, те, кто набросились на россиянина, кричали «это моя земля, уезжай домой».

Когда пилоту удалось выбраться из толпы и сесть в машину, а потом поехать, в автомобиль полетели камни.