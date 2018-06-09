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В Сети появилось видео зверского избиения россиянина на курорте в Грузии
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В Сети появилось видео зверского избиения россиянина на курорте в Грузии 

Ридус 9 июня 2018
С соцсетях появилась информация, что сегодня на грузинском курорте Гудаури, где летают на парапланах, зверски избили русского пилота Федора Челышева.
Пользователь Радик Мамедов поместил на своей странице в Facebook видео, явно снятое на регистратор в машине.
На кадрах видно, как на вышедшего из машины мужчину набрасывается толпа и начинает избивать что есть силы.
«Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора тяжелое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина», — пишет пользователь.
По его словам, те, кто набросились на россиянина, кричали «это моя земля, уезжай домой».
Когда пилоту удалось выбраться из толпы и сесть в машину, а потом поехать, в автомобиль полетели камни.
«Мы будем добиваться максимального наказания для виновных. Просим максимального перепоста. Если у вас есть контакты журналистов, которые заинтересованы снять репортаж об этом, свяжите их с нами. В Грузии беспредела не будет!» — написал Радик Мамедов.
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