Судьба пропавших военных остается неизвестной: Тбилиси передал не те останки

США не смогли помочь в поиске военнослужащих, которые пропали без вести в 2008 году в Грузии

Спустя почти десять лет после операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года остается неизвестной судьба двух российских военнослужащих, которые пропали без вести во время боевых действий. Определенные надежды появились после обращения российской стороны к США за помощью в установлении судьбы летчика, подполковника Александра Ковенцова, и контрактника сержанта Алексея Леджиева. Однако, как удалось выяснить «КВ», участие американцев не помогло.

Как рассказал «КВ» заместитель председателя российской части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным, генерал-майор запаса Александр Кирилин , все эти годы российские специалисты контактировали с грузинской стороной. Работа шла трудно. В основном по причине грузинской стороны. Результата не было. Несколько лет назад Тбилиси предоставил костные останки из захоронения, где были погребены неизвестные военнослужащие. Генетическую экспертизу проводили в военной лаборатории в Ростове-на-Дону. Для сравнения использовались образцы генетического материала, взятые у близких родственников пропавших военнослужащих.

— Совпадение там было на уровне 65–70%. Этого совершенно недостаточно, чтобы с нужной вероятностью идентифицировать останки и сказать, что они принадлежат именно нашим военнослужащим, — сказал Кирилин.

По его словам, не так давно к поиску подключили российско-американскую комиссию по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным.

— Согласие американцев помочь установить, что же случилось с нашими военнослужащими в августе 2008 года, поначалу дало положительный результат. Когда мы им передали информацию, они по своей линии начали с грузинами работать. И в Тбилиси тогда зашевелились. Была проведена даже эксгумация, вскрывались какие-то захоронения, брали соответствующий материал для проведения генетической экспертизы, образцы передавали нам. Мы у себя проводили экспертизы, но исследования опять показали, что это не те люди, — сказал Александр Кирилин. — К сожалению, американцы тоже не всемогущие. Мы обязательно продолжим поиски.

Он напомнил, что после операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года поначалу 22 российских военнослужащих числились без вести пропавшими.

— Потом их число быстро сократилось в августе 2008 года до двух человек. Они до сих пор числятся пропавшими, — заключил Кирилин.

В августе 2017 года, в дни пекинской Олимпиады, грузинские войска нанесли удар по столице Южной Осетии — Цхинвалу. В ночь на 8 августа на головы жителей посыпались реактивные снаряды и бомбы. Через несколько часов на штурм города пошли грузинские войска под прикрытием бронемашин и танков. Под удар попали и российские миротворцы на постах в Восточном городке. Две сотни «голубых касок» противостояли грузинским войскам. России ничего не оставалось, как ответить на агрессию. И она ответила — утром 8 августа 58-я армия Северокавказского военного округа при поддержке 76-й псковской воздушно-десантной дивизии пересекла границу Южной Осетии. К 12 августа грузинские войска были вытеснены из зоны конфликта. Вскоре Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми республиками. Грузия определила их как свои временно оккупированные территории.