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Грузинский рекордсмен рассказал о подготовке к новому достижению
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Грузинский рекордсмен рассказал о подготовке к новому достижению
Sputnik Грузия
2 часа назад
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Фото:
Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре
Sputnik
Грузия
в
Тбилиси
прошла конференция, посвященная подготовке грузинского рекордсмена Беглара Элбакидзе к новому достижению
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