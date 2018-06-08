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Грузинский рекордсмен рассказал о подготовке к новому достижению
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Грузинский рекордсмен рассказал о подготовке к новому достижению 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси прошла конференция, посвященная подготовке грузинского рекордсмена Беглара Элбакидзе к новому достижению
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