Смотрите в ближайшее воскресенье

Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18:45.

Россия твоей мечты. Разговор о будущем.

Владимир Путин : «Нужно максимально раскрепостить людей. Только свободные люди могут реализовать свой потенциал».

«Революция слез»: убийство школьников и большая политика.

«Я вернусь раньше, чем вы думаете!» Сможет ли Саакашвили въехать в Грузию на чужом горе?

Жаркий, летний, твой! Чемпионат мира по футболу.

Смотрите программу «Вместе» в воскресенье 10 июня в 18:45 на телеканалах «МИР» и «МИР 24».

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