Смотрите в ближайшее воскресенье 

Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18:45.
Россия твоей мечты. Разговор о будущем.
Владимир Путин: «Нужно максимально раскрепостить людей. Только свободные люди могут реализовать свой потенциал».
«Революция слез»: убийство школьников и большая политика.
«Я вернусь раньше, чем вы думаете!» Сможет ли Саакашвили въехать в Грузию на чужом горе?
Жаркий, летний, твой! Чемпионат мира по футболу.
Смотрите программу «Вместе» в воскресенье 10 июня в 18:45 на телеканалах «МИР» и «МИР 24».
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