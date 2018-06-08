Новый посол России в Азербайджане прибыл в Баку 

Новый посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников прибыл в пятницу, 8 июня, в Баку, сообщил РИА «Новости» пресс-атташе посольства Денис Апашкин.
«Бочарников сегодня утром приехал в Баку, позже будет предоставлена дополнительная информация», — сказал Апашкин.
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом России в Азербайджане.
Ранее Бочарников занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Казахстане. На новом посту он сменил Владимира Дорохина, который возглавлял дипломатическую миссию с февраля 2009 по ноябрь 2017 года.
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