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В Санкт-Петербурге пройдет первый чемпионат по ресторанному спорту
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В Санкт-Петербурге пройдет первый чемпионат по ресторанному спорту 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге начался первый в мире чемпионат по ресторанному спорту WFRS 2018.
Он стартовал в пятницу, 8 июня, в «Ленэкспо». Необычный турнир будет проходить в течение трех дней. Заявки на участие подали более 30 стран. В северную столицу приехали шеф-повара, сомелье и официанты из Австралии, Финляндии, Грузии, Италии и Испании.
В концертной программе — «Комик-трест», участник проекта «Танцы на ТНТ» и чемпионата мира по танцам Жора Таманян, солист академии молодых певцов Мариинского театра, экс-солист ансамбля «Лейся песня» Владимир Адрианов.
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