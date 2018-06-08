В Санкт-Петербурге пройдет первый чемпионат по ресторанному спорту

Санкт-Петербурге начался первый в мире чемпионат по ресторанному спорту WFRS 2018. Финляндии, Грузии, Италии и Испании. Он стартовал в пятницу, 8 июня, в «Ленэкспо». Необычный турнир будет проходить в течение трех дней. Заявки на участие подали более 30 стран. В северную столицу приехали шеф-повара, сомелье и официанты из Австралии В концертной программе — «Комик-трест», участник проекта «Танцы на ТНТ» и чемпионата мира по танцам Жора Таманян, солист академии молодых певцов Мариинского театра, экс-солист ансамбля «Лейся песня» Владимир Адрианов.