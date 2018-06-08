Кремлевские мстители

Абсолютное большинство людей забывают историю очень быстро. Не только факты полувековой давности, но и события, произошедшие несколько лет назад или даже месяцев, выветриваются из памяти, словно у новорожденных. В этой связи хочу напомнить об одном глобальном конфликте 20 века, которое держало всю планету в напряжении несколько недель и поставило мир на грань 3-ей мировой войны с применением ядерного оружия.

В октябре 1962 года Соединенные Штаты в ответ на развертывание Советским Союзом на Кубе ракетных установок средней дальности с ядерными боеголовка объявили о военно-морской блокаде острова. События развивались стремительно и не ровен час — ракеты с ядерными боезарядами полетели бы в обе стороны. Москва в итоге сдалась и решила убрать все свои ракеты с Кубы, получив обещание Вашингтона не вторгаться на «остров свободы». Через год Ли Харви Освальд застрелил Президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди , отдававшего все приказы по Карибскому кризису.

Комиссия Уоррена, расследовавшая это громкое убийство, не нашла с действиях Освальда следов заговора или связи с Москвой. Тем не менее, не все факты были учтены и всесторонне расследованы. То, что Освальд не мог не оказаться «в лапах КГБ», прожив в Советском Союзе почти два года до покушения на президента, мало кем принималось во внимание, а зря. Безусловно, это версия, которая имеет под собой все основания быть правдивой: Убийство Президента Джона Кеннеди было местью Лубянки за уступки в Карибском кризисе.

Афганскую войну, как следствие нерасчетливой мести Кремля и Лубянки Амину, совершившего государственный переворот в Афганистане и свергнувшего промосковского Тараки, можно смело отнести к категории политического фиаско. Эта губительная для Советского Союза война завершилась полным провалом с огромными людскими и финансовыми потерями. Более того, Афган сыграл не последнюю роль в развале Советского Союза. Мстить за поражение в той войне было некому, поскольку те, кто должен был мстить в силу должностного положения: партийные бонзы и высшие чины КГБ вместе с ворами в законе, получили «с куста» несметные богатства, прибрав к своим рукам все «достояние республики». Перефразируя старый советский анекдот, мы получим: «кому бублик, а кому дырка от бублика, это и есть российская республика».

Возвращаясь к самой новейшей истории России , мы увидим доказательства мстительных настроений Кремля как по отношению к своим оппонентам, так и по отношению к целым государствам. В ноябре 2003 году в Грузии произошла «революция роз», которая «вынесла» из президентского кресла лояльного Москве Эдуарда Шеварнадзе и водрузила «на престол» не очень дружественного Михаила Саакашвили . Все в новом грузинском президенте — и большой рост и манера поведения и критическое отношение к северному соседу раздражало президента Путина . Однако, пойти на какие-то мстительные действия в свой первый срок он не решился, хотя военный конфликт в Южной Осетии Абхазии зрел давно. К концу второго срока Владимир Путин осмелел и спровоцировал эмоционального Михаила Саакашвили на военные действия по отношению к осетинским сепаратистам и бандитам, постоянно обстреливавших грузинские села. Москва не заставила себя долго ждать, поскольку эта провокация готовилась не один месяц. Результат нам известен: российская армия вторглась в Грузию осенью 2008 года и помогла осетинским сепаратистам провозгласить независимость Южной Осетии.

Оранжевая революция на Украине в ноябре 2004 года стала для Москвы неприятной неожиданностью и там затаили сильную обиду на аннулирование победы пророссийского Виктора Януковича в президентских выборах и избрание во втором туре Виктора Ющенко , ставшего для Кремля постоянной «головной болью». Месть прилетела через 4 года: Виктор Янукович не без поддержки Москвы обошел Ющенко на очередных президентских выборах и возглавил Украину. Дружба с Украиной длилась, однако, не очень долго. В ноябре 2013 года «грянул» Евромайдан с гораздо более серьезными последствиями для Москвы. Через 3 месяца полетели уже не резиновые пули и дубинки в адрес протестующих, а реальные пули, унесшие жизни более ста борцов за свободу на Майдане. Виктор Янукович сбежал в Россию и месть Кремля последовала незамедлительно. В марте российские военные без опознавательных знаков захватили Крым , а на востоке Украины сепаратисты, точнее — террористы ДНР-ЛНР, начали военные действия против Украины при поддержке тяжелого вооружения армии РФ. Эта война продолжается до сих пор и потери среди мирного населения и в украинской армии уже перевалили за десять тысяч.