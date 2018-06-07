Ещё
Лавров: В отношениях с Арменией Россия исходит из заявлений Пашиняна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: В отношениях с Арменией Россия исходит из заявлений Пашиняна 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Стороны обсудили нагорно-карабахское урегулирование, а также торгово-экономической взаимодействие Москвы и Еревана, ход реализации топливных проектов, проектов в телекоммуникационной и банковской сферах.
"Мы провели хорошие переговоры, конструктивно, доверительно, в духе союзнических отношений, которые связывают наши государства, в духе нашего стратегического сотрудничества. Мы констатируем динамичный характер российско-армянского политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровне", — подчеркнул глава российского МИД.
По словам Лаврова, Россия в отношениях с Ереваном исходит из заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна о союзничестве с Москвой.
"Экспертов, конечно, важно слушать и понимать, какие мысли у них возникают от анализа внешнеполитических или внутриполитических событий будь то в России, будь то в другой стране, — подчеркнул Лавров. — Но мы как представители российского ведомства, занимающегося внешней политикой, в отношениях с нашими стратегическими партнерами исходим, несмотря на тот анализ, которым окружают нас эксперты, из тех позиций, которые были официально изложены Николой Пашиняном после его вступления в должность премьер-министра Республики Армения".
По мнению российского министра, дальнейшему укреплению практической кооперации сторон «будет способствовать энергичная работа межправительственных комиссий по экономическому и военно-техническому сотрудничеству».
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в свою очередь пригласил Сергея Лаврова совершить визит в Ереван.
"Сергей Викторович, я хочу еще раз поблагодарить вас за теплый прием, конструктивный открытый диалог. И мы ждем вас в Ереване", — обратился он к российскому коллеге.
Руководитель армянского дипломатического ведомства пояснил, что Ереван настроен на углубление и расширение сотрудничества с Москвой во всех областях, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Подтвердили твердый настрой на поступательное развитие нашего многопланового союзнического взаимодействия с Россией, детально обсудили широкий спектр вопросов многопланового и двустороннего сотрудничества с целью углубления и расширения наших отношений. Намерены и далее продвигать это сотрудничество на принципах доверительного взаимодействия", — подытожил он.
Российская Газета: последние новости
Грузия разорвала дипотношения с Сирией из-за Абхазии и Южной Осетии Мировая политика разворачивается на Восток Премьер Грузии взял на контроль расследование гибели подростков
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой232
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»189
Лазарева призналась в неизлечимой болезни36
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости23
«Газпром» отказался платить Украине63
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
01:20
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В мире Украина
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
01:47
Путин объяснил разницу между арестом Вышинского и Сенцова
Политика
01:32
Блогер открыла секрет красоты после комплимента от Путина
Политика
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
03:39
Кадырова порадовал ответ Путина о Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение