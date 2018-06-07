«Нет» коррупции: в Армении разоблачили несколько преступных схем

Власти Армении усилили борьбу с коррупционерами. За последние несколько дней Служба национальной безопасности выявила несколько крупных схем, в которых замешано прежнее руководство Комитета государственных доходов. О крупных разоблачениях рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Пятьсот тысяч долларов, банковские карты и таможенные документы обнаружили сотрудники службы национальной безопасности дома у Армена Унаняна. Он возглавляет транспортную службу по доставке и упрощенному таможенному оформлению грузов из Китая , Арабских Эмиратов и Турции . Так называемые «карго перевозки» в Армении осуществляют девять компаний. Но год назад руководство Комитета государственных доходов обязало бизнесменов республики работать только с компанией Унаняна. Следователи установили: товары он декларировал так, чтобы меньше платить налогов. В результате государству не выплатили 7 миллионов долларов.

«Наши шаги будут последовательными. Все те, кто незаконно разбогател, нарушил закон, будут нести ответственность. Мы работаем прозрачно и в ближайшие дни вы увидите новые раскрытия», — директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

В преступном сговоре с Комитетом госдоходов состояла и эта сеть супермаркетов. Еще недавно она была среди лидеров на рынке. Чересчур низкими ценами заинтересовались следственные органы. Секрет оказался прост: предприниматель оформил документы не на одну крупную компанию, а на 500 маленьких торговых точек. И в итоге предприимчивый бизнесмен платил всего 2% с оборота вместо 20. После громких разоблачений руководители сетевых супермаркетов решили встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, а покупателей предупредили: цены повысятся.

«Уважаемые соотечественники. Наши компании, согласно достигнутой с прежним руководством Комитета государственных доходов Армении, продавали сельскохозяйственную продукцию и мясные продукты через различных зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с целью обеспечить низкие розничные цены», — сказал глава правительства.

Цены на мясо тогда действительно выросли на 20%. Пашинян призвал бойкотировать грабителей и коррупционеров. Многие жители Еревана прислушались к совету и перестали ходить в супермаркеты. Продукты теперь выгоднее покупать на сельхозрынках. Здесь предприниматели освобождены от арендной платы.

«Мы призываем потребителей отовариваться на рынках. Что они будут делать с этим мясом, если не смогут продать его в течение двух дней? Если мы два-три дня проживем без мяса, цены снизятся», — заявил тогда министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян

После таких заявлений супермаркеты действительно снизили цены. А служба национальной безопасности продолжает расследование в Комитете госдоходов. Главная цель вернуть деньги, которые недополучила госказна.

Служба национальной безопасности заявила еще об одном деле: нарушения в области расходов бюджетных средств выявлены в МЧС

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ