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Мир в фотографиях: лучшие новостные фото недели
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Мир в фотографиях: лучшие новостные фото недели 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Лучшие фотографии мировых фотоагентств за минувшую неделю представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события
Sputnik Грузия: последние новости
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