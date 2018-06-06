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Мир в фотографиях: лучшие новостные фото недели
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Мир в фотографиях: лучшие новостные фото недели
Sputnik Грузия
2 часа назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Лучшие фотографии мировых фотоагентств за минувшую неделю представляет читателям
Sputnik
Грузия
. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события
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