Ещё
В Ереване проходит акция с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня
Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня

В Ереване проходит акция с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II 

ТАСС 50 минут назад
ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. Около двухсот протестующих, среди которых есть представители духовенства, собрались в среду в центре Еревана, возле церкви Святой Анны, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II.
Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-канцелярии первопрестольного Святого Эчмиадзина священник Ваграм Меликян, сам Гарегин II выразил готовность встретиться с протестующими.
"От имени Католикоса всех армян протестующим было передано приглашение посетить первопрестольный Святой Эчмиадзин и провести встречу с Гарегином II", — заявил Меликян. По законам Армянской апостольской церкви Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году.
ТАСС: последние новости
В Астрахани открылся первый в России Азербайджанский деловой центр На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление СМИ: на границе Азербайджана с Россией проводится операция по борьбе с преступностью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу579
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей147
В Германии «пришли в ужас» от указаний США22
Сотни российских банков оказались под угрозой42
Сердюков получил новую работу191
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение