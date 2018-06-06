Таран: Уволить Данилюка парламенту не проблема, труднее будет найти нового министра

«Конфликт в середине власти всегда играет на руку оппозиции. Поэтому найти голоса в парламенте за увольнение министра финансов Александра Данилюка будет не сложно», — сказал политолог Сергей Таран в эфире канала «112 Украина ».

Однако, по мнению эксперта, шансы на новые назначения в правительстве очень малы, потому что перед выборами никакая парламентская фракция не захочет брать на себя ответственность за нового министра. По его словам, всегда легче идти на выборы, будучи в оппозиции, поэтому никто не будет рисковать.

Кроме того, Таран считает, что конфликт между чиновниками имеет чисто личный характер и не имеет политической или стратегической основы и не касается экономического развития страны.

«Ясно, что чиновники что-то не поделили между собой», — пояснил эксперт.

Суть конфликта, по словам политолога, не понятна для гражданского общества, которое ждет от правительства руководства развитием страны, не решения личностных конфликтов.

«В нормальной демократической стране чиновники спорили бы о лучшей стратегии экономического развития страны. Тогда дискуссия была бы предметной и понятной», — резюмировал он.