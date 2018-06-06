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Южная Осетия и Россия обеспокоены дестабилизирующей ролью НАТО в Закавказье
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Южная Осетия и Россия обеспокоены дестабилизирующей ролью НАТО в Закавказье 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik. Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев провел встречу с представителем МИД России, членом российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью М. В. Литвиновым, обсудив подготовку к очередному раунду переговоров, который состоится 19-20 июня этого года.
Представители Южной Осетии и России обратили внимание на дестабилизирующую роль НАТО в регионе.
"Увеличивающиеся масштабы военных учений альянса на грузинской территории представляют собой непосредственную угрозу жителям соседних государств, а их направленность заставляет задуматься о подлинных устремлениях Тбилиси, не отказавшегося от реваншистских намерений", — говорится в сообщении аппарата полпреда.
Стороны подчеркнули, что для обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии ключевое значение имеет разработка и заключение мирных договоров между Южной Осетией и Грузией, а также Абхазией и Грузией. В очередной раз была отмечено готовность югоосетинской и российской делегаций продолжить работу над проектом заявления участников Женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы.
В ходе встречи члены делегаций также обратили внимание на важную роль Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) как эффективного инструмента поддержания стабильности, обмена информацией в приграничных зонах и предупреждения новых вспышек напряженности.
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