Южная Осетия и Россия обеспокоены дестабилизирующей ролью НАТО в Закавказье

Представители Южной Осетии и России обратили внимание на дестабилизирующую роль НАТО в регионе.

"Увеличивающиеся масштабы военных учений альянса на грузинской территории представляют собой непосредственную угрозу жителям соседних государств, а их направленность заставляет задуматься о подлинных устремлениях Тбилиси , не отказавшегося от реваншистских намерений", — говорится в сообщении аппарата полпреда.

Стороны подчеркнули, что для обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии ключевое значение имеет разработка и заключение мирных договоров между Южной Осетией и Грузией , а также Абхазией и Грузией. В очередной раз была отмечено готовность югоосетинской и российской делегаций продолжить работу над проектом заявления участников Женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы.

В ходе встречи члены делегаций также обратили внимание на важную роль Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) как эффективного инструмента поддержания стабильности, обмена информацией в приграничных зонах и предупреждения новых вспышек напряженности.