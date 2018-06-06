Оппозиция потребовала от президента Абхазии добровольно уйти в отставку

Оппозиционная партия «Амцахара» потребовала от президента Абхазии Рауля Хаджимбы добровольно уйти в отставку. Соответствующая резолюция принята на съезде организации во вторник в Сухуме. «В целях скорейшего решения накопившихся проблем стратегического значения, устойчивого развития страны обратиться к президенту Хаджимбе с предложением добровольно досрочно сложить свои полномочия», — гласит выдержка из резолюции, которую приводит «Интерфакс»

«Амцахара» заявила о том, что в случае невыполнения этого требования «оппозиционные силы будут вынуждены в дальнейшем приступить к подготовке комплекса мероприятий по организации ненасильственных и законных акций по всей стране».

Партия обвиняет главу республики в невыполнении предвыборных обещаний о проведении политических и экономических реформ. Кроме того, как отмечается в резолюции съезда, «за четыре года нахождения у власти руководство Абхазии не смогло сформировать дееспособную команду управленцев, и республику сотрясает бесконечная смена составов правительства».