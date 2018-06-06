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Спикер парламента Армении: Права человека и безопасность — наша общая забота
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Спикер парламента Армении: Права человека и безопасность — наша общая забота 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Председатель Национального Собрания Республики Армения Ара Баблоян дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о современных мировых угрозах и важности диалога для общей безопасности.
— В начале июня в Москве проходит большой форум, посвященный развитию парламентаризма. Одна из главных тем форума — международная безопасность. На ваш взгляд, какие мировые угрозы сегодня требуют особенно пристального внимания?
Ара Баблоян: Принять участие в этом форуме получили возможность парламентарии многих стран, там были представители Африки, Латинской Америки, Европы, Азии. Очень интересно послушать предложения парламентариев по поводу одних и тех же проблем и угроз. Актуальны проблемы терроризма, ксенофобии, нетерпимости. Сегодня угрозы, возникшие в одном регионе, на фоне глобализации могут угрожать всему миру.
Важно услышать подходы представителей разных стран, религий и культур. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но истина одна: права человека и безопасность — наша общая забота.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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