Тбилиси, 5 июня /Синьхуа/ — Грузия намерена развивать современные цифровые технологии. Об этом заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили сегодня на открывшейся здесь международной конференции «Европейский диалог по вопросам интернет управления» /EuroDIG 2018/.
В конференции принимают участие более 500 гостей из европейских стран и европейских структур, в том числе члены Европарламента, генеральный директор Ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Европы /ETNO/.
Конференция продлится два дня. —0—