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В Киеве рассказали, как развенчать «советские мифы» о НАТО среди населения Украины
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В Киеве рассказали, как развенчать «советские мифы» о НАТО среди населения Украины 

RT на русском 39 минут назад
В Киеве считают, что для развенчания «советских мифов» о НАТО среди населения Украины нужно активизировать ведение разъяснительной работы. Об этом заявила депутат Верховной рады, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.
Как передаёт УНИАН, такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции, посвящённой презентации книги «NATO: Украинский выбор».
По её словам, с 1949 года, с момента создания НАТО, руководство СССР «всё делало для того, чтобы создать в сознании населения имидж НАТО как агрессора».
Кроме того, Фриз заявила, что некоторые из тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, «воспринимают информацию об альянсе через призму так называемых насаждаемых мифов о НАТО и стереотипов, которые сейчас ещё существуют», а страна
должна преодолеть мифы, «которые были заложены в советские времена и продолжают активно эксплуатироваться российской пропагандой».
Ранее в Польше выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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