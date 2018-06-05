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Люксембург с минимальным счетом обыграл Грузию в товарищеском матче
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Люксембург с минимальным счетом обыграл Грузию в товарищеском матче 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи единственный мяч на 69-й минуте забил Орельен Жоаким.
Таким образом, грузины прервали беспроигрышную серию из пяти игр.
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