Министерство диаспоры Армении решило победить коррупцию

Министерство диаспоры Армении подозревает прежнее правительство в коррупции и приостанавливает реализацию всех утвержденных ранее профильных программ. Приостановили даже «Ари Тун» — проект, в рамках которого каждое лето в Армению приезжают дети из диаспоры, чтобы познакомиться с исторической родиной, сообщает телеканал «МИР 24».

Министр диаспоры Мхитар Айрпетян заявил, что ранее в проведенных тендерах выигрывали все время одни и те же организации, что наводит на подозрения. Также он назвал завышенными траты на реализацию программ.

«Мы обязаны быть открытыми и прозрачными, подотчетными гражданам. Реальность дает нам повод для обеспокоенности и подозрений. Любая потраченная нашим министерством копейка будет целенаправленной и открытой, без раздутых цифр. Я понимаю негодование сотен людей, которые уже купили авиабилеты своим детям, однако наш принцип в том, чтобы исключить коррупционные риски», — пояснил министр диаспоры Армении Мхитар Айрпетян.

Новый министр встретился с начальником Государственной контрольной службы и попросил его провести аудит всех программ Министерства диаспоры.

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