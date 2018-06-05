Грузия разорвала дипотношения с Сирией

МИД Грузии отправил в ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией

ООН и Грузии. Грузинская сторона направила дипломатическим представительствам Сирии Египте официальную ноту о разрыве дипломатических отношений с САР, говорится в заявлении МИД Южной Осетии. В конце мая заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа заявил, что Тбилиси начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Дамаском после того, как Сирия признала независимость Абхазии "На основании постановления правительства страны от 31 мая 2018 года грузинская сторона прекратила действие соглашения о дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Сирийской Арабской Республикой от 18 мая 1993 года. Официальная нота МИД о разрыве дипотношений между двумя странами была передана 1 июня 2018 года дипломатическим представительствам Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и в Арабской Республике Египет", — сказано в заявлении на сайте ведомства. По данным министерства, постпред Грузии при ООН осведомил генерального секретаря ООН о решении по разрыву дипломатических отношений между странами.