По Грузинской слободе прогуляются жители района Братеево

Экскурсия по Грузинской слободе пройдет в воскресенье, 10 июня. Об этом нашей редакции рассказала москвовед и руководитель клуба «Московские окрестности» культурного центра «Братеево» Татьяна Моргунова

Для того, чтобы устроить в Москве «грузинскую» прогулку, совсем необязательно покидать столицу. Погулять по местам, где раньше располагалась Грузинская слобода, открыть для себя новые исторические факты можно будет на экскурсии от районного краеведческого клуба «Московские окрестности». В программе экскурсии — знакомство с историческими храмами, знаменитыми грузинами и архитектурными строениями.

— Экскурсанты посетят католический собор, подробнее узнают об историческом расположении Московского зоопарка, а также о знаменитых грузинах, в частности, о династии Багратионов, — отметила Татьяна Моргунова. — Завершится прогулка у биологического музея имени Тимирязева, который раньше принадлежал меценату и коллекционеру Петру Щукину.