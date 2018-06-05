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Министр транспорта Азербайджана призвал ЕС больше учитывать транспортные возможности стран Восточного партнерства
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Министр транспорта Азербайджана призвал ЕС больше учитывать транспортные возможности стран Восточного партнерства 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его мнению, новый порт в Аляте и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) могут представлять большой интерес для Европы.
«Новый международный морской торговый порт является самым крупным комплексом на Каспии, будет играть важную роль в грузоперевозках, а также в пассажирских перевозках. Для развития транзитного потенциала страны мы считаем приоритетным международное сотрудничество, и в этом плане сотрудничество с Европой представляет для нас особую важность», — отметил Р. Гулузаде.
Касаясь БТК, министр сказал, что этот маршрут играет стратегически важную роль в регионе, является самым коротким путем, соединяющим Европу с Азией, и способен обеспечить надежную и безопасную перевозку.
По словам Р. Гулузаде, «расширение европейских транспортных сетей, финансирование взаимовыгодных проектов и сотрудничество в сфере транспортной безопасности соответствуют интересам Азербайджана».
Он также сообщил, что Азербайджан находится на пути совершенствования нормативно-правовой базы и применения самых современных стандартов в реализации транспортных и логистических проектов.
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