На «Матч легенд» в Ереване приглашены Черчесов, Тотти, Мальдини и Ривалдо 

8 июля в Ереване состоится «Матч легенд» мирового футбола. Об этом сегодня сообщил владелец футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян.
«Мы хотим на 3 дня ЧМ из России привезти в Армению. На 3 дня Армения станет членом чемпионата мира. Будет фан-зона, будут разные футбольные мероприятия. А в конце состоится матч между сборными Латинской Америки и Европы. 8 июля выбрано не случайно — это единственный день, когда на ЧМ — 2018 года нет игр. Эта игра будет интересна не только в Армении, но и за пределами Армении.
У нас будут довольно интересные мероприятия, думаю, что мы организуем настоящий праздник для болельщиков», — рассказал Согомонян на пресс-конференции.
По его словам, в Армению для участия в игре прибудут Иван Саморано, Христо Стоичков, Яри Литманен, Кафу, Ривалдо, Мальдини, Димитрио Альбертини и другие известные футболисты.
«Мы также с нетерпением ждем ответа Пуйоля, Матеуса, Тотти. У них есть большое желание участвовать в игре. Мы ведем переговоры с Роберто Карлосом и Кака. Если вдруг случится чудо и Россия не выйдет в полуфинал чемпионат мира, Станислав Саламович Черчесов обещал приехать и сыграть. Из России также будет Юрий Ковтун», — добавил Согомонян.