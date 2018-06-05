На «Матч легенд» в Ереване приглашены Черчесов, Тотти, Мальдини и Ривалдо

8 июля в Ереване состоится «Матч легенд» мирового футбола. Об этом сегодня сообщил владелец футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян

«Мы хотим на 3 дня ЧМ из России привезти в Армению . На 3 дня Армения станет членом чемпионата мира. Будет фан-зона, будут разные футбольные мероприятия. А в конце состоится матч между сборными Латинской Америки и Европы. 8 июля выбрано не случайно — это единственный день, когда на ЧМ — 2018 года нет игр. Эта игра будет интересна не только в Армении, но и за пределами Армении.

У нас будут довольно интересные мероприятия, думаю, что мы организуем настоящий праздник для болельщиков», — рассказал Согомонян на пресс-конференции.

По его словам, в Армению для участия в игре прибудут Иван Саморано, Христо Стоичков, Яри Литманен, Кафу, Ривалдо, Мальдини, Димитрио Альбертини и другие известные футболисты.