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Шокирующий перформанс: грузинский поэт-бунтарь удивил публику
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Шокирующий перформанс: грузинский поэт-бунтарь удивил публику 

Sputnik Грузия 38 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Необычный музыкальный номер показал посетителям Тбилисского международного книжного фестиваля Зура Ртвелиашвили — грузинский поэт-бунтарь, известный своими эпатажными выступлениями. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры перформанса
Зура Ртвелиашвили вместе с приглашенными музыкантами исполнил перед собравшейся публикой песню «Мани-Пиросмани». В своих перформансах поэт использует игру слов, жонглируя их окончаниями: «пиросмани-мани — ани», «терори-рори-ори», «обама-мама-ама». О содержании произведений что-либо сказать трудно — очевидно, до конца их смысл понятен только автору. У зрителей его выступления стабильно вызывают шок и недоумение, но однозначно запоминаются надолго.
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