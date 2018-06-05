Шокирующий перформанс: грузинский поэт-бунтарь удивил публику

Необычный музыкальный номер показал посетителям Тбилисского международного книжного фестиваля Зура Ртвелиашвили — грузинский поэт-бунтарь, известный своими эпатажными выступлениями. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры перформанса

Зура Ртвелиашвили вместе с приглашенными музыкантами исполнил перед собравшейся публикой песню «Мани-Пиросмани». В своих перформансах поэт использует игру слов, жонглируя их окончаниями: «пиросмани-мани — ани», «терори-рори-ори», «обама-мама-ама». О содержании произведений что-либо сказать трудно — очевидно, до конца их смысл понятен только автору. У зрителей его выступления стабильно вызывают шок и недоумение, но однозначно запоминаются надолго.