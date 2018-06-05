Свердловское общество грузинской культуры «Руставели» отмечает 30-летие

Общество грузинской культуры «Руставели» в Свердловской области отмечает 30-летие со дня создания. Оно было образовано в 1988 году с целью сохранения и развития грузинской культуры, традиций.

«С момента создания общества многое изменилось в жизни нашего региона, страны, и даже само государство изменилось, но общество «Руставели» осталось верным своей важнейшей миссии сохранения, развития и знакомства жителей Свердловской области с грузинской культурой. Занимаясь активной культурно-просветительской деятельностью, общество вносит весомый вклад в гармонизацию межнациональных отношений, укрепление гражданского мира и согласия в Свердловской области», — говорится в поздравительном адресе губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев также отметил, что благодаря работе общества «Руставели» яркую палитру культурной жизни Свердловской области украсил традиционный фестиваль грузинского кино «Старые легенды, новые имена», который с 2006 года проводится в Екатеринбурге и полюбился широкой уральской публике. Кроме этого, студия грузинского танца «Арагви» становится постоянным участником многих социально значимых культурных мероприятий нашего региона. Также общество «Руставели» вносит весомый вклад в установление дружеских отношений, культурных и деловых связей Свердловской области с регионами Грузии , организуя участие грузинских делегаций в культурно-просветительских, научных мероприятиях, конференциях, форумах.

В честь юбилея председатель Общества грузинской культуры «Руставели» Нико Кобаидзе вместе с соавтором Натальей Подкорытовой выпустили книгу «Тбилисский бульвар Екатеринбурга», рассказывающую о тридцатилетнем пути развития организации.

«Мы хотим, чтобы люди задумались, что же связывает русский и грузинский народы, как «грузинский бульвар» вписался в уральскую палитру этносов и культур, живущих в мире и согласии, как смог не потеряться в разноцветье 160 народов Среднего Урала. За 30 лет деятельности мы никогда не отходили от главных целей организации — представлять нашу далекую родину на самом высоком уровне, сохранять национальную идентичность, популяризировать грузинскую культуру и традиции в российском обществе», — отметил Нико Кобаидзе.

Он также подчеркнул, что, объединившись, диаспора естественным образом сближает народы, обеспечивает существование и укрепление духовных, культурных и человеческих связей.

«Трудно найти народы более духовно близкие, чем русские и грузины. Добросердечность и взаимное уважение наших культур всегда будут сохраняться», — считает Нико Кобаидзе.

Отметим, Общество грузинской культуры «Руставели» входит в состав Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, а его руководитель является членом Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области.