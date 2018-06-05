«Уютно и по-дружески»: Валерий Меладзе выступил в обычном дворе Тбилиси

Известный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе очаровал своих поклонников новыми кадрами, сделанными во время путешествия по родной и гостеприимной Грузии . Мужчине посчастливилось не только побывать на традиционном семейном торжестве, но и выступить в обычном дворе старого Тбилиси

Валерий Меладзе открылся своим поклонникам с новой стороны. Оказывается, знаменитый певец довольно легко относится к своему звездному статусу и с легкостью идет на контакт с обычными людьми. Сейчас музыкант путешествует по Грузии, в которой он родился и вырос. Однако вместо родного Батуми , супруг Джанабаевой решил отправиться в старинный город Тбилиси. Но уже несколько часов спустя поклонникам стало очевидно, что Валерий вовсе не просто так приехал в Грузию, а ради того, чтобы выступить на традиционном семейном торжестве.

Праздник, участником которого стал музыкант, напоминает кадры старого советского фильма, когда все соседи собирались вместе за огромным столом и были счастливы в своем простом и таком очаровательном отношении друг к другу. «Вчера мне посчастливилось быть гостем, и выступить в простом Тбилисском дворике на семейном торжестве. Соседи не ругались, и не вызывали полицию», — написал о случившемся в своем микроблоге Валерий.

Поклонники порадовались за своего кумира и немного ему позавидовали, сообщив, что такие теплые, дружеские вечера в России давно канули в лету. «Вот это масштаб у вечеринки! Так красиво! Жаль, что мне такого не довелось» «Огромное уважение всему грузинскому народу, благодарим за сохраненные традиции душевности и колоритности быта. Мечтаю побывать на таком празднике» «Так праздновать могут только грузины» «Все как одна семья. В России такие традиции забыты вместе с деревнями» «Вот здорово! Без всякого помпезного интерьера дорогих ресторанов. Тепло и уютно, по-родному» «Как душевно люди гуляют! Уютно и по-дружески. Тоже хочу туда» А пока отец семейства наслаждается обществом веселых и гостеприимных грузин, его супруга открывает публике одну из строжайших семейных тайн — публикует снимок их младшего сына в социальных сетях.

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 2 Июн 2018 в 10:31 PDT