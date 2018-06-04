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СМИ: на границе Азербайджана с Россией проводится операция по борьбе с преступностью
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СМИ: на границе Азербайджана с Россией проводится операция по борьбе с преступностью 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Азербайджана начали в понедельник на границе с Россией операцию по борьбе с преступностью. Об этом сообщило бакинское информационное агентство АПА.
По его данным, широкомасштабная операция под кодовым названием «Граница-щит» проводится в северных и северо-западных районах страны, сопредельных с Россией. На въездах в районы установлены полицейские посты.
Отмечается, что операция, которая продлится до 10 июня, проводится на основе договоренности, достигнутой между российской и азербайджанской сторонами. «Основной целью проведения операции является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков», говорится в сообщении.
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