Политолог: Повторения «розовой революции» в Грузии не будет

Грузинский политолог рассказал НСН, почему сегодня невозможна смена власти из-за народных протестов.

Грузии проходят протесты, связанные с расследованием убийства двух подростков. Отец одного из убитых, Заза Саралидзе, встретился с премьер-министром Грузии и заявил, что ждёт решительных шагов от властей до 10 июня, сообщает Sputnik Грузия. Ранее сообщалось, что оппозиция потребуют от премьера роспуска правительства. Как утверждают представители власти, протестующие являются сторонниками бывшего президента республики Михаила Саакашвили

Грузинский политолог Игорь Гвритишвили в эфире НСН заявил, что сейчас нет предпосылок к тому, чтобы правительство было распущено (слушайте аудио).

«Дело в том, что все эти митинги организовываются «Единым национальным движением». Саакашвили и его партия всегда искали повод, чтобы расшатать политическую ситуацию в Грузии, и они его нашли — убийство двух подростков, которое случилось в прошлом году в декабре. Их требования — это отставка правительства. Они пытаются повторить сценарий 2003 года, когда оппозиционным политикам удалось сместить Эдуарда Шеварднадзе , используя плохое экономическое положение в стране и как повод — нарушения в ходе парламентских выборов. Но сейчас ситуация в Грузии достаточно стабильная, наблюдается рост экономики, рост туризма, основного источника дохода. Оснований для ухода правительства в отставку нет. Я не думаю, что они этого добьются», — заявил грузинский политолог.

Напомним, что протесты в Грузии начались 31 мая, после того, как суд не признал ни одного из обвиняемых в убийстве подростков виновным. Отец погибшего мальчика убеждён, что дело не было расследовано должным образом, а следствие покрывает убийц.