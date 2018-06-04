Ещё
Политолог: Повторения «розовой революции» в Грузии не будет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог: Повторения «розовой революции» в Грузии не будет 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Грузинский политолог рассказал НСН, почему сегодня невозможна смена власти из-за народных протестов.
В Грузии проходят протесты, связанные с расследованием убийства двух подростков. Отец одного из убитых, Заза Саралидзе, встретился с премьер-министром Грузии и заявил, что ждёт решительных шагов от властей до 10 июня, сообщает Sputnik Грузия. Ранее сообщалось, что оппозиция потребуют от премьера роспуска правительства. Как утверждают представители власти, протестующие являются сторонниками бывшего президента республики Михаила Саакашвили.
Грузинский политолог Игорь Гвритишвили в эфире НСН заявил, что сейчас нет предпосылок к тому, чтобы правительство было распущено (слушайте аудио).
«Дело в том, что все эти митинги организовываются «Единым национальным движением». Саакашвили и его партия всегда искали повод, чтобы расшатать политическую ситуацию в Грузии, и они его нашли — убийство двух подростков, которое случилось в прошлом году в декабре. Их требования — это отставка правительства. Они пытаются повторить сценарий 2003 года, когда оппозиционным политикам удалось сместить Эдуарда Шеварднадзе, используя плохое экономическое положение в стране и как повод — нарушения в ходе парламентских выборов. Но сейчас ситуация в Грузии достаточно стабильная, наблюдается рост экономики, рост туризма, основного источника дохода. Оснований для ухода правительства в отставку нет. Я не думаю, что они этого добьются», — заявил грузинский политолог.
Напомним, что протесты в Грузии начались 31 мая, после того, как суд не признал ни одного из обвиняемых в убийстве подростков виновным. Отец погибшего мальчика убеждён, что дело не было расследовано должным образом, а следствие покрывает убийц.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Главный прокурор Грузии подал в отставку Политолог: От массового обстрела яйцами Элтона Джона в Ереване спасло новое правительство Политолог: Премьер Грузии не будет играть по армянскому сценарию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил возврат Крыма Украине349
Турция использовала С-400 для шантажа Америки155
Украина закрыла Азовское море481
Российского олигарха оставили без денег368
Леонтьеву вызвали скорую58
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение