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Тотиносин в Грузии: как знаменитого сумоиста встретили в Тбилиси
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Тотиносин в Грузии: как знаменитого сумоиста встретили в Тбилиси 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, прибыл в Грузию. Смотрите на видео, как знаменитого спортсмена встречали в тбилисском аэропорту
На завершившемся недавно в Японии летнем басё Тотиносин стал вице-чемпионом турнира. По окончании соревнований совет директоров Японской Ассоциации сумо принял решение присвоить 30-летнему Горгадзе звание озэки — второго иерархического титула в профессиональном сумо. Грузинский дзюдоист стал третьим в истории неевропейцем, которому присуждено звание одзэки.
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