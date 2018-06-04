Тотиносин в Грузии: как знаменитого сумоиста встретили в Тбилиси 

Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, прибыл в Грузию. Смотрите на видео, как знаменитого спортсмена встречали в тбилисском аэропорту
На завершившемся недавно в Японии летнем басё Тотиносин стал вице-чемпионом турнира. По окончании соревнований совет директоров Японской Ассоциации сумо принял решение присвоить 30-летнему Горгадзе звание озэки — второго иерархического титула в профессиональном сумо. Грузинский дзюдоист стал третьим в истории неевропейцем, которому присуждено звание одзэки.