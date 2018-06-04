Сладкое развлечение: Sputnik сделал подарок детям своих читателей

В рамках совместного проекта Sputnik Грузия и кондитерской Azzato 20 детей приняли участие в кулинарном мастер-классе по украшению тортов. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило мероприятие

Юные кондитеры в рамках совместного проекта Sputnik Грузия и кондитерской Azzato смогли окунуться в мир высокой кулинарии и самостоятельно изготовить и выбрать украшения для своей выпечки. Каждый из участников мастер-класса получил торт от кондитерской Azzato в подарок.

В мастер-классе приняли участие дети-победители фотоконкурса «Как я люблю лето», проведенного Sputnik Грузия на своей странице в социальной сети Facebook. Первые двадцать конкурсантов, чьи снимки собрали больше всего «лайков», были объявлены победителями. Фотоконкурс был приурочен к празднованию международного Дня защиты детей.