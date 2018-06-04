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Сладкое развлечение: Sputnik сделал подарок детям своих читателей
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Сладкое развлечение: Sputnik сделал подарок детям своих читателей 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В рамках совместного проекта Sputnik Грузия и кондитерской Azzato 20 детей приняли участие в кулинарном мастер-классе по украшению тортов. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило мероприятие
Юные кондитеры в рамках совместного проекта Sputnik Грузия и кондитерской Azzato смогли окунуться в мир высокой кулинарии и самостоятельно изготовить и выбрать украшения для своей выпечки. Каждый из участников мастер-класса получил торт от кондитерской Azzato в подарок.
В мастер-классе приняли участие дети-победители фотоконкурса «Как я люблю лето», проведенного Sputnik Грузия на своей странице в социальной сети Facebook. Первые двадцать конкурсантов, чьи снимки собрали больше всего «лайков», были объявлены победителями. Фотоконкурс был приурочен к празднованию международного Дня защиты детей.
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