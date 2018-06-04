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Во Владикавказе предложили учредить награду имени Иссы Плиева
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Во Владикавказе предложили учредить награду имени Иссы Плиева 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 июн — Sputnik. Депутаты Гордумы столицы Северной Осетии предложили учредить государственную военную награду имени Героя Советского Союза Иссы Плиева, сообщает Градус Осетии.
На Собрании представителей Владикавказа предложили внести изменения в закон республики о государственных наградах. В частности, депутатами было предложено ввести награду в ознаменование заслуг генерала Советской армии, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Республики Иссы Плиева.
Соответствующая инициатива будет передана парламенту республики.
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