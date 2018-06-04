Калашников анонсировал встречу в рамках ОДКБ в Армении

Накануне открытия форума «Развитие парламентаризма» его участники подтвердили, что следующее заседание в рамках ОДКБ состоится осенью 2018 года в Армении , сообщил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

«На этой площадке мы можем поделиться друг с другом, узнать, что происходит в странах СНГ», — отметил Калашников. В частности, формат форума даёт возможность обсудить такие важные вопросы, как предстоящее заседание ОДКБ. До открытия форума глава думского Комитета встретился со спикером парламента Армении и тот заверил в готовности страны принять участников заседания.