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Калашников анонсировал встречу в рамках ОДКБ в Армении
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Калашников анонсировал встречу в рамках ОДКБ в Армении 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Накануне открытия форума «Развитие парламентаризма» его участники подтвердили, что следующее заседание в рамках ОДКБ состоится осенью 2018 года в Армении, сообщил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«На этой площадке мы можем поделиться друг с другом, узнать, что происходит в странах СНГ», — отметил Калашников. В частности, формат форума даёт возможность обсудить такие важные вопросы, как предстоящее заседание ОДКБ. До открытия форума глава думского Комитета встретился со спикером парламента Армении и тот заверил в готовности страны принять участников заседания.
Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве с 4 по 5 июня. Участниками форума стали более 500 делегатов из 58 стран. Страны СНГ представлены на форуме в полном составе.
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