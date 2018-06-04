Тбилиси парализован: машинисты метро объявили забастовку

БАКУ , 4 июн — Sputnik . Машинисты Тбилисского метрополитена проводят забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Первый канал.

Организатором забастовки стал профсоюз машинистов метро «Эртоба 2013».

"Метрополитен парализован, забастовка полномасштабная. Протест продлится до тех пор, пока зарплаты не вырастут, мы требуем в час — 10 лари (около четырех долларов), в процентном соотношении мы требуем повышения зарплат на 45%. Метрополитен откроется тогда, когда наши требования будут удовлетворены", — заявил машинист Бесо Гогичаишвили.

"Я не позволю, чтобы население города пострадало от шантажа и полностью непонятных и незадокументированных ультиматумов. То, что сегодня метрополитен не работает и не обеспечивает перевозку пассажиров, можно расценить, как шантаж собственных сограждан", — заявил Каладзе на чрезвычайном брифинге.

Каладзе подчеркнул, что если он примет решение в пользу машинистов, то он будет не справедлив по отношению к другим сотрудникам муниципальных служб.

Митинги в оккупированном Карабахе: военные «власти» в страхе>>

"Недопустимо, чтобы на основании шантажа мэрия принимала несправедливые решения. В ином случае я буду неправ по отношению к педагогам детских садов, бригадам скорой помощи, сотрудникам службы по уборке или же перед представителями других служб, которые 24 часа в сутки достойно выполняют свою работу", — заявил Каладзе.

Мэр также заявил, что предоставит общественности документ, в котором прописаны зарплаты машинистов метро Тбилиси, чтобы все понимали, о каких суммах идет речь.

"Они (зарплаты — ред.) значительно больше, чем зарплаты сотрудников патрульной полиции, бригады скорой помощи, спасателей и пожарных", — подчеркнул Каладзе.

В конце брифинга Каладзе заявил, что во избежание транспортного коллапса проезд в автобусе будет бесплатным на время забастовки метро.

Метро в Тбилиси

Тбилисское метро ежедневно обслуживает порядка 290 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по пассажиропотоку метро занимает третье место — после микроавтобусов и автобусов.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.

Всего в «Тбилисской транспортной компании» трудоустроено до 6,3 тысячи человек, из них порядка 240 человек — машинисты метрополитена.

В настоящее время почасовая зарплата машинистов составляет 7 лари (более 2,8 доллара), а протестующие требуют увеличить ее до 10 лари (более 4 долларов).