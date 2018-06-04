Машинисты тбилисского метро будут бастовать в нерабочее время

БАКУ , 4 июн — Sputnik . Суд запретил машинистам, тбилисского метрополитена бастовать в рабочие часы, и они решили устроить забастовку с требованием повышения заработной платы в нерабочее время. Это разозлило мэра Тбилиси , сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.

Организатором забастовки стал профсоюз машинистов метро «Эртоба 2013». Машинисты провели акцию протеста, на которой заявили о намерении требовать повышения зарплат в нерабочее время, и так как протест будет проходить ночью, они не смогут работать на следующий день — в понедельник.

Заявление машинистов разозлило мэра Тбилиси.

"Машинисты, у которых зарплаты от 1,4 тысяч лари до 1,8 тысяч, выходят и говорят с нами языком шантажа. Это форма разговора не со мной. Они говорят языком шантажа с населением столицы, с сотнями тысяч людей, которые ежедневно ездят на метро и говорят им, что им недостаточно их заработной платы и они хотят прибавки 25%", — заявил Каладзе.

По его словам, в структурах мэрии работает 24 тысячи человек, в том числе и с более низкой заработной платой.

"Я не смогу принять решение, которое навредит городу и людям, которые работают в мэрии" — подчеркнул Каладзе.

Глава профсоюза «Эртоба 2013» Рати Капанадзе ранее анонсировал забастовку машинистов и обещал парализовать работу тбилисского метрополитена 3 мая, в том случае если им не повысят зарплату.

В ответ мэр Каха Казадзе сказал, что такое не произойдет, так как это ему и мэрии решать, когда будет открываться и закрываться метро. Более того, второго мая суд постановил перенести забастовку сотрудников тбилисского метрополитена на месяц, а после решение суда было продлено на неопределенный срок.