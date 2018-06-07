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Лавров: участие в ЕАЭС способствует росту экономического сотрудничества РФ и Армении
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Лавров: участие в ЕАЭС способствует росту экономического сотрудничества РФ и Армении 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Членство России и Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) способствует росту торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
"Обсудили торгово-экономическое взаимодействие, Россия остается ведущим партнером Армении. Наш товарооборот в прошлом году вырос на 30%, положительная динамика сохраняется и в нынешнем году, даже приближается рост за первые три месяца к 40%. Согласны с тем, что такие высокие показатели стали возможны в том числе в связи с преимуществами, которые вытекают из членства наших стран в ЕАЭС", — подчеркнул Лавров.
По словам российского министра, на встрече обсуждался ход реализации крупных совместных проектов в топливно-энергетической, телекоммуникационной, банковской сферах. «Едины в том, что дальнейшему укреплению практической кооперации будет способствовать энергичная работа межправительственных комиссий по экономическому и военно— техническому сотрудничеству», — добавил он.
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