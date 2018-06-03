Митинги в оккупированном Карабахе: военные «власти» в страхе

БАКУ , 3 июн — Sputnik . Военные «власти» оккупированного Карабаха признают право людей на митинги, но призывают воздержаться от опасных шагов.

В беседе со Sputnik Армения представитель оккупационного режима Давид Бабаян попросил не придавать инциденту в Ханкенди политический окрас.

В Ханкенди обеспокоены инцидентом, который имел место первого июня, и акциями протеста, которые продолжаются до сих пор. Граждан призывают не обострять внутриполитическую ситуацию и рассматривать исключительно правовые решения.

Ранее, первого июня, в Ханкенди подрались девять человек, двое из которых — сотрудники «Службы нацбезопасности» оккупированного Карабаха. Участники драки нанесли друг другу телесные повреждения. После этого в городе начались демонстрации с требованиями отставки силовых органов.

Как заявил представитель «властей», инцидент расследуется полным ходом. Все виновные понесут наказание, на какой бы должности они ни были.

Инцидент попал на камеры наблюдения, более того — попал в интернет. Поэтому каждый может убедиться, что возник он на бытовой почве, без капли политики, добавил он.

"К сожалению, некоторые силы хотят политизировать случившееся. Есть люди, которые выдвигают определенные лозунги, но пока никто обстановку не дестабилизирует. Каждый имеет право высказывать и отстаивать свое мнение. Мы только призывали не расшатывать внутреннюю жизнь и не политизировать все вопросы", — заявил он.

Митинги тем временем продолжаются.