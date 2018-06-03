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Грузинские власти пообещали обеспечить стабильность в стране
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Грузинские власти пообещали обеспечить стабильность в стране 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости. Власти Грузии не допустят дестабилизации в стране и обеспечат стабильность, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на фоне проходящих в Тбилиси акций протеста.
Митинги начались вечером в минувший четверг у здания парламента в центре Тбилиси. Их организатором был Заза Саралидзе — отец убитого в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он требовал провести объективное расследование, выявить и наказать убийцу и призывал правительство уйти в отставку.
Накануне Саралидзе призвал политические партии присоединится к акции, однако в воскресенье стороны разделились — оппозиционные партии проводят акцию у парламента, а Саралидзе и его сторонники — в парке Ваке.
"Что касается того, что конкретные радикальные группы хотят создать нестабильность и ставят абсолютно неправомерные политические требования, мы не дадим основания для создания нестабильности. Наше руководство заботится о том, чтобы на все вопросы общества были максимально даны ответы. Однако мы так же заботимся об обеспечении в стране стабильности", — заявил Квирикашвили, его слова приводит пресс-служба правительства.
По словам премьера, для правящих властей стоит серьезный вызов — ответить на все вопросы тем людям, у которых возникло чувство несправедливости. Квирикашвили добавил, что в ближайшие дни состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет утвержден состав комиссии по расследованию.
Глава правительства отметил, что также провел встречу с омбудсменом Ниной Ломджария, которая в свою очередь «представила ряд вопросов, которые существуют в связи с делом об убийстве подростков».
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